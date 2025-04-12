Кемеровских дрифтеров наказали за экстремальные ночные заезды

В областной столице Кузбасса оштрафовали дрифтеров, которые лихачили на дороге в ночное время суток. Об этом пишет VSE42.Ru .

В ночных экстремальных заездах участвовали молодые люди. Они устроили дрифт на улице 40 лет Октября, что попало на видео. В итоге задержали и оштрафовали четверых парней, которые создавали угрозу для участников движения, а также нарушали спокойствие жителей ближайших домов.

В пресс-службе МВД по Кузбассу отметили, что водителям от 15 до 25 лет, они хотели якобы развлечься. Теперь им предстоить оплатить штраф за управление незарегистрированным автомобилем, участием в этом несовершеннолетних, а также нарушение правил установки номерных знаков. В общей сумме подростки заплатят 4200 рублей.

Ранее сообщалось, что блогер-дрифтер на BMW снес в подмосковном Одинцове пешехода. Серьезно пострадала женщина.