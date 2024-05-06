Кемеровское кладбище частично завалило мусором

Жители Кемерово пожаловались, что часть местного кладбища в поселке Боровой оказалось завалено мусором. Об инциденте пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на источник в Сети.

Жители поселка Боровой и городской зоны Кемерово пришли в ужас от обилия мусора на кладбище. Могилки и тропы завалило ветками и упаковками, которые, судя по виду, лежат так давно.

В соцсетях на это обратил внимание мужчина, который приезжал на могилу своего деда, участника ВОВ. По его мнению, уборку на территории кладбища в Боровом не делают. Он призвал предпринять меры, так как кладбище не место для свалки.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске мусоровоз сбросил отходы посреди частного сектора, и возмутил этим жителей.