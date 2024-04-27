В Прокопьевске мусоровоз сбросил отходы посреди частного сектора

Мусоровоз в кузбасском городе застрял во время проезда по дорогам частного сектора. Водитель посчитал, что может скинуть груз из кузова прямо на дороге, недалеко от домов, пишет издание «Vse42.ru» .

Мусоровоз выбрал незаконное место складирования мусора в районе прокопьевской Красной горки. Один из местных жителей сообщил в Сети, что на дороге застрял мусоровоз, а вскоре на месте появилась куча из мусора.

Возможно, транспорт пытался облегчить кузов и выехать из ямы, однако водителя это не оправдывает. Гигантскую гору отходов никто не забирает уже четвертый день. Информацию довели до местных властей, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Ранее сообщалось, что Минприроды Удмуртии предоставило невразумительный ответ относительно свалки вблизи села Каракулино.