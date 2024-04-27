В Прокопьевске мусоровоз сбросил отходы посреди частного сектора
Фото: [t.me / Новости Прокопьевск Киселевск]
Мусоровоз в кузбасском городе застрял во время проезда по дорогам частного сектора. Водитель посчитал, что может скинуть груз из кузова прямо на дороге, недалеко от домов, пишет издание «Vse42.ru».
Мусоровоз выбрал незаконное место складирования мусора в районе прокопьевской Красной горки. Один из местных жителей сообщил в Сети, что на дороге застрял мусоровоз, а вскоре на месте появилась куча из мусора.
Возможно, транспорт пытался облегчить кузов и выехать из ямы, однако водителя это не оправдывает. Гигантскую гору отходов никто не забирает уже четвертый день. Информацию довели до местных властей, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.
Ранее сообщалось, что Минприроды Удмуртии предоставило невразумительный ответ относительно свалки вблизи села Каракулино.