Роберта Кеннеди-младшего, ранее принимавшего участие в президентской гонке, обвиняют в том, что он в 1994 году отрезал голову мертвому киту и забрал ее домой в качестве трофея. Об этом сообщает Assosiated Press.

Основой обвинения являются показания дочери Кеннеди-младшего. Еще в 2012 году Кэтлин Александра Кеннеди рассказала о том, что в 1994 году она вместе с отцом ездила в массачусетский порт Хайаннис в Атлантическом океане, где был обнаружен мертвый кит.

По ее словам, Кеннеди-младший отрезал киту голову бензопилой, закрепил ее на крыше минивэна и повез добычу домой.

«Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, в окна автомобиля попадал сок китовой [туши], и это была самая отвратительная вещь на планете», — сообщила Кэтлин Кеннеди в интервью журналу Town and Country.

Пассажиры автомобиля были вынуждены надеть на голову целлофановые пакеты с отверстием для рта, чтобы не испачкаться.

Национальная служба морского рыболовства США подтвердила, что ведется расследование инцидента.

Ранее Трамп-младший и Роберт Кеннеди предложили незамедлительно начать переговоры между США и Россией.