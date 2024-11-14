Кеннеди-младший осудил Трампа за пристрастие к вредной пище

Роберт Кеннеди-младший осудил любовь избранного президентом США Дональда Трампа к фастфуду, а еду из самолета и вовсе назвал «ядом». Об этом он рассказал в интервью Джо Полишу, которое опубликовано на YouTube-канале последнего.

Употреблявшуюся Трампом пищу во время предвыборной кампании Кеннеди-младший охарактеризовал словом «отвратительная», а подаваемую в самолете – «ядовитая». При этом он уточнил, что KFC или «Биг Мак» съедобны, но другие варианты просто неприемлемы.

В ходе диалога политик подтвердил приверженность позиции Трампа и высказал опасение за его здоровье из-за излишнего пристрастия к фастфуду. Кроме того Кеннеди, который младше выбранного президента США на восемь лет, признался, что завидует здоровью и жизненной энергии главы государства.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит большую чистку среди офицеров Пентагона.