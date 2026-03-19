Загадка «ничейного» гардероба: в Балашихе на дереве «выросла» качественная одежда на любой вкус

Жители Балашихи обнаружили в лесу необычный склад — почти новую одежду, аккуратно развешанную на деревьях. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «24/7 Балашиха» и мгновенно вызвала бурное обсуждение, передает REGIONS .

Как рассказали очевидцы, среди лесного «ассортимента» оказались куртки, пальто и шерстяные свитера в отличном состоянии. Рядом с импровизированной вешалкой лежал чемодан — тоже без видимых повреждений. Картина совсем не напоминала обычную свалку, скорее походила на попытку устроить бесплатную раздачу или чей-то странный способ избавиться от гардероба.

«Вещи настолько хороши, что задам вопрос: может, кто-то узнает среди них свои? Ни у кого недавно чемодан на вокзале не воровали?» — поинтересовался автор поста.

Большинство пользователей предположили, что неизвестные просто решили оставить ненужные вещи в лесу в надежде, что они кому-то пригодятся. Однако в комментариях тут же напомнили: за такой способ утилизации грозит штраф, а желающим расстаться с одеждой цивилизованно давно созданы все условия.

В администрации Балашихи REGIONS рассказали, что в округе установлено 180 специализированных контейнеров для сбора старого текстиля. Проект позволяет не только избежать загрязнения лесов, но и подарить вещам вторую жизнь. После сортировки пригодную одежду передают в благотворительные фонды. Детские вещи, например, получают многодетные семьи. Из старых пальто шьют подстилки для приютов бездомных животных. То, что носить уже нельзя, перерабатывают в набивку для матрасов, одеял или звукоизоляционные материалы.

Кроме того, в округе работают два пункта приема «Мегабак» — на улице Текстильщиков, владение 4, и в микрорайоне Саввино на Пригородной, строение 90а. Сюда можно привезти не только текстиль, но и старую мебель, бытовую технику, пластик и батарейки. В администрации надеются, что жители оценят удобство таких пунктов и лесные «распродажи» останутся в прошлом.

