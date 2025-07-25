Kia отзывает из России почти 80 тыс. кроссоверов Sportage для доработки

Фирма Kia приняла решение отозвать из России более 79 тыс. своих кроссоверов Sportage для замены одного из блоков. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление, сделанное Росстандартом.

Отзыву подвергнутся автомашины, которые были выпущены на предприятии Kia Slovakia.

«Отзыву подлежат 79,884 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год, с VIN-кодами согласно приложению», — указали журналистам.

Представители Kia будут связываться с владельцами транспортных средств и будут предлагать доставить машину в ближайший дилерский центр компании. У всех машин, которые подпадут под отзыв, будут менять мультипредохранитель блока HECU, а также крышки блока предохранителей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю эвакуировали почти 4 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Химках, Мытищах, Ленинском и Люберцах. Чаще всего эвакуировались автомобили марок KIA, ВАЗ и Hyundai.