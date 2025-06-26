Киану Ривз и Александра Грант появились на Гран-при Италии по мотоциклам

На мотоциклетном Гран-при Италии был замечен Киану Ривз в компании Александры Грант. Их отношения, завязавшиеся еще в 2011 году и ставшие достоянием общественности в 2019-м, часто подразумевают совместное посещение подобных мероприятий.

Актер, известный по роли в «Матрице», выбрал для выхода непринужденный образ: темная куртка в сочетании с белой футболкой. Его спутница, которой 52 года, предпочла лавандовый блейзер и белый топ. Пару объединили одинаковые кепки, на головном уборе Ривза красовался логотип ARCH Motorcycle, его мотоциклетной компании.

Появление на гонках не является для Ривза и Грант чем-то новым, радуя их поклонников. В июле 2024 года они были замечены на MotoGP Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland, где им даже выпала честь дать сигнал к финишу клетчатым флагом. Известно, что у пары есть общие увлечения, связанные с мотоциклами.

По информации от источника издания People в 2024 году, Ривз и Грант являются совладельцами небольшого издательства X Artists Books, основанного ими в 2017 году. В начале июня, а именно 3-го числа, они вместе появились на премьере нового фильма с участием Ривза под названием «Балерина», который уже доступен для просмотра. Кроме того, в планах у Киану участие в комедии Азиза Ансари «Удача», премьера которой запланирована на 17 октября.

Ранее сообщалось, что в Италии уборщик использовал свое внешнее сходство с известным голливудским актером Киану Ривзом, чтобы привлекать девушек на свидания и совершать над ними акты жестокого насилия.