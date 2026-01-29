Киберпанк в Балашихе: школьница создала мышь для ПК, которую не нужно держать

Ученица школы №15 из Балашихи Полина Долецкая стала победителем первой технологической конференции «ПРОЕКТ-17» с проектом компьютерной мыши-перчатки, предназначенной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство позволяет управлять курсором с помощью естественных движений руки, что упрощает взаимодействие с компьютером для пользователей с нарушениями мелкой моторики, узнал REGIONS .

Практическая ценность изобретения заключается в повышении доступности цифровой среды для маломобильных групп населения. Как пояснила сама разработчица, стандартная компьютерная мышь требует точных мелких движений, что создает сложности для людей с определенными нарушениями. Ее устройство, представляющее собой перчатку с сенсорными датчиками на указательном и среднем пальцах, передает сигналы компьютеру при более крупных и естественных движениях кисти, не требуя захвата и сильного нажатия.

Технологическая конференция «ПРОЕКТ-17», объединившая более 50 юных разработчиков, стала площадкой для презентации инновационных проектов в области сенсорных систем, искусственного интеллекта и робототехники. Как отметил руководитель направления блока «Технологическое развитие «Сбер» Эмин Ташев, подобные мероприятия позволяют школьникам проявить себя и продемонстрировать системное мышление, которое высоко ценится в профессиональной среде.

Проект Полины Долецкой является примером того, как школьное образование, дополненное возможностями для проектной деятельности, может стимулировать решение социально значимых задач. Разработка наглядно демонстрирует применение базовых знаний в области электроники и программирования для создания адаптивных технологий, которые напрямую улучшают качество жизни.

