Киберпреступники стали обманывать в Telegram, суля жертве «щедрый» гонорар

Злоумышленники применяют новую функцию «рекомендуемых публикаций» в Telegram для распространения фишинговых ссылок среди владельцев крупных каналов, выдавая их за интересный контент. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Дмитрия Кирюшкина, руководителя направления Brand Protection компании BI.ZONE.

Со слов собеседника издания, злоумышленники используют хитрый прием: они предлагают владельцу канала «щедрую» оплату, чтобы администратор заинтересовался и перешёл по ссылке, которая, конечно же, ведет на мошеннический сайт.

"Если жертва перейдет по такой ссылке и введет код авторизации или установит вредоносное ПО, злоумышленник может перехватить управление ее каналом", – сказал Кирюшкин.

В будущем, по его словам, злоумышленник сможет вымогать деньги за восстановление доступа или использовать канал для введения подписчиков в заблуждение.

Специалисты отмечают, что процесс восстановления контроля над удалённым или похищенным Telegram-каналом может занять от нескольких дней до нескольких месяцев и не всегда завершается успешно для владельца канала, который пострадал от этого.

В прошлом месяце было отмечено увеличение на 40% количества регистраций доменных имён, которые могут быть связаны с фишинговыми атаками. В их названиях присутствуют слова «telegram», «tg» и другие. Это прямо свидетельствует об актуальности данной проблемы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Кашире арестовали дроппера, входившего в состав организованной группы телефонных мошенников.