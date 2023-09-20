Боец с позывным Стук служит в российской армии. В последнее время он сражается под Донецком. Кстати мобилизованных украинцев на своем направлении Стук не видел. Как говорит солдат, там сражаются регулярная армия и наемники.

Боец пояснил, что у Киева есть своя тактика поведения, которую давно раскусили наши военнослужащие.

«Совсем молодых мобилизованных украинцы кидают вперед, только когда принимают решение об отходе. Оставляют слабых для сдерживания, то есть тех, кого не жалко, а основные силы с опытными бойцами отходят. Такое мы уже наблюдали», — замечает Стук, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник спокойно говорит о вынужденных отступлениях и нашей армии. По его мнению, паниковать по этому поводу не стоит.

«Давайте вспомним наших дедов: не все так сразу гладко шло, до Москвы отступали, было очень тяжело. Но все дается с опытом. Да, мы отступали, но правильно сделали — сохранили бойцов, эвакуировали мирных жителей. Расселили людей в России, дали им квартиры. Теперь живут, интегрируются в российское общество», — перечисляет боец.

По словам нашего собеседника, нам нужно набраться сил, ведь враг тоже обладает славянским крепким характером. К тому же, Киев сражается далеко не в одиночку, ему помогает весь коллективный Запад.

«Честно говоря, с самого начала я и не думал, что СВО пройдет быстро. Есть поддержка Запада против нас. Конечно, если б ее не было, было бы проще. Но и только на Украину, разумеется, мы бы тоже потратили достаточно сил и времени», — заключает Стук.

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