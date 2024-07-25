Кидались яйцами, пили и воровали: под Тулой задержали буйных школьников

В Тульской области подростки 10 и 13 лет отправились в Центр временного содержания несовершеннолетних за серию пакостей, нарушений порядка и воровство. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Выходки одного из подростков окружение терпело с 2021 года. Он демонстрировал девиантное поведение, крал телефоны и велосипеды.

Второй молодой человек попадался на побегах из дома в ночное время, курении, распитии алкоголя, хулиганстве. Например, он кидался камнями в животных и бросал яйца в окна соседей. Ловили сорванца также на кражах. Часто наживой служили энергетики, пиво, продукты и велосипеды. Случаи фиксировали с 2019-го.

Комиссия по делам несовершеннолетних пыталась вразумить буйных школьников, но это не принесло результата. Киреевский районный суд отправил ребят в Центр временно содержания несовершеннолетних правонарушителей. Над своим поведением они будут думать под строгим контролем целый месяц.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что пытавшегося сжечь военкомат жителя Петербурга отправили к психиатру.