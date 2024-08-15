Киев хочет создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей

Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук сообшила, что в планах Киева — создать «зону безопасности» на территории Курской области около границы, сообщило РБК,

Верещук пояснила, что безопасную зону на границе с Украиной планируется создать для защиты приграничных областей страны (в первую очередь Сумщины).

Кроме того, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и организация гуманитарных миссий также названы в числе планов Киева на приграничных территориях Курской области.

В Киеве также намерены привлечь международные организации для реализации инициативы.

Ранее сообщалось, что в Курской области началась обязательная эвакуация поселка Глушково.