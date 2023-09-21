Киев начал самую масштабную атаку на Крым: к Джанкою подлетают еще около 30 вражеских беспилотников

Ранее местные жители в соцсетях сообщали, что взрывы звучат в небе над Симферополем, Саками и Казачьей бухтой в Севастополе.

Сейчас в крымских пабликах сообщается, что российские подразделения ПВО отработали на «отлично» в Севастополе, на западе и в центре Крыма. Все запущенные по полуострову БПЛА врага были успешно сбиты.

Однако позже появилась информация о начатой Киевом второй волне атак беспилотников по Крыму. В соцсетях сообщают, что украинские дроны в количестве не менее 30 штук уже пересекли административную границу Крыма и Херсонской области, двигаясь в направлении Джанкоя. Это беспрецедентное количество БПЛА, запущенные разово Киевом по российскому полуострову.

Все дроны, судя по всему, были запущены из Херсонской и Днепропетровской областей, сообщают российские военкоры. Какой-либо официальной информации о происходящем в небе Крымского полуострова от Минобороны РФ и местных властей пока не поступало.