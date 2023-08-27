«Киев стал прибегать к вооружению XIX века»: снаряды у украинцев заканчиваются

Военный эксперт Михаил Поликарпов заметил, что Киев стал прибегать к вооружению XIX века: над российскими бойцами начали взрываться снаряды со шрапнелью*. Но, по словам специалиста, ВСУ пошли на это не от хорошей жизни.

Эти поражающие элементы досаждают пехоте. Известны они еще с конца XIX века, их активно использовали во время Первой Мировой. На снаряд ставят трубку, которая заставляет снаряд срабатывать через время. И когда он выстреливает, то взрывается в воздухе, обсыпая шрапнелью людей.

«В фильме «Турецкий гамбит» это показывается наглядно, когда обстреливают русскую колонну, идущую в Плевну. Буквально два дня назад мне сообщили, что украинцы стали стрелять шрапнелью. Очевидно, от недостатка нормальных снарядов они достают старые запасы», — уверен Михаил.

Есть также стрелообразные поражающие элементы снарядов, которые называются флешетты, продолжает Поликарпов. Их украинская армия применяла в 2014 году при обстрелах Славянска. Внутри не шрапнель, а железные стрелы, которые летят очень далеко, развивают большую скорость и могут пробивать бронежилет, добавляет эксперт.

«Сам по себе взрыв над землей — не хайтек, потому что американцы эту тему реализовали еще в конце Второй Мировой. Они ставили специальные радиолокационные взрыватели, которые позволяли взрывать крупнокалиберные снаряды над землей», — поясняет Поликарпов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такое оружие по конвенциям не запрещено, но его стараются не использовать в населенных пунктах, чтобы избежать неоправданных жертв среди гражданских.

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* Шрапнель — вид взрывчатого артиллерийского снаряда, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты.