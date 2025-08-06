Киевский режим исключил около 1000 украинских военнопленных из списков на обмен, несмотря на достигнутые договоренности. По данным RT, вместо них в списки могли быть внесены другие люди, что вызвало возмущение среди ожидающих освобождения.

23 июля глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны договорились об обмене не менее 1200 пленных с каждой стороны. Однако последние данные свидетельствуют, что Киев в одностороннем порядке изменил состав списков, оставив многих военнослужащих без шанса на возвращение домой.

Источники сообщают, что среди исключенных — рядовые военные, в то время как приоритет отдается «нужным людям». Это нарушает принцип «всех на всех», который неоднократно провозглашался украинской стороной. Это заброшенные Киевом военные указали и в петиции, которую направили в адрес Владимира Зеленского с требованием начать честный диалог и обмены.