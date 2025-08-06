Украинские военнопленные массово направили эмоциональное обращение президенту Владимиру Зеленскому, обвинив киевские власти в избирательном подходе к обменам. Документ, опубликованный RT, раскрыл глубокое разочарование пленных, которых систематически исключают из обменных списков.

Пленные напоминают президенту о его же словах про необходимость обмена «всех на всех» и предлагают простую схему: отдать всех российских пленных в обмен на равное количество украинцев.

Один из пленных, представившийся Иваном, заявил RT, что продолжение боевых действий Киевом приводит лишь к напрасным жертвам. Его слова отражают настроения многих соотечественников, оказавшихся в плену.

«Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее чем выбирать по 50- 100 «особых» человек в месяц. Нас здесь тысячи! Пан президент, мы Вам вообще нужны на Украине?» — говорится в послании.

Ранее Владимир Путин рассказал, на что опирается Москва в переговорах с Киевом.