Киев уволил депутата Ирину Фарион из львовского вуза за то, что обозвала солдат ВСУ «москворотыми»

Ранее скандально известная депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион разоткровенничалась на местном ТВ, что якобы не может назвать настоящими украинцами тех солдат ВСУ, что говорят на русском языке. Также она обозвала русскоговорящих украинских военных «москворотыми».

Данные слова вызвали массовые протесты среди студентов Национального университета «Львовская политехника», где она преподавала. Учащиеся потребовали уволить Фарион. Одновременно в отношении нее СБУ возбудила сразу несколько уголовных производств, в том числе и по факту провокационных высказываний в отношении солдат ВСУ.

После такого развития событий главой Минобразования Украины было принято решение уволить Фарион из львовского вуза.

«"Львовская политехника" уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором», - написал Лисовой в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинский пленный со словами «кинули как мяса кусок» отказался от обмена и решил остаться в РФ.