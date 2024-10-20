Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал РИА Новости, что украинские власти не включают отопление в домах жителей Херсона. Люди вынуждены постоянно быть в верхней одежде.

Отопление в подконтрольной украине части Херосна все еще нет. Люди греются примитивными способами, одеваются во все самое теплое. По словам Игоря Кастюкевича, даже электроприборами греться невозможно, ведь электричество дают редко.

«Особенно тяжело тем, кто на первых этажах или в боковых квартирах. Пожилые херсонцы спят в верхней одежде, чтобы хоть как то согреться» , — сказал Кастюкевич.

Напомним, что сезон отопления на Украине начинается во второй половине октября. Однако во многих подконтрольных территориях еще нет тепла.

При этом многие жители Киева уверены, что Россия бы не допустила такой ситуации с обеспечением населения теплом и светом. Это подтвердили разговоры журналистов с местными жителями. Они также выразили желание поменять украинское гражданство на российское.