Киевский институт социологии узнал мнение Украинцев о выборах в военное время

Институт провел опрос населения Украины и выяснил, что большая часть жителей страны не хочет выборов в военное время. Против такого формата выборов высказались, по данным опроса, больше 80% жителей страны. Сообщается, что подавляющее большинство граждан считает, что выборы президента необходимо провести после окончания конфликта с Россией, однако 16% населения наоборот уверены, что война не должна мешать выборам.

Также институт рассказал, что 65% опрошенных не хотят голосовать через интернет. Люди опасаются, что результаты выборов будут фальсифицированы. Чуть меньше 30% населения такой формат устроил.

Пока конкретных разговоров о выборах президента на Украине речи не идет, так как закон запрещает голосовать при военном положении в стране. При этом Зеленский не раз подчеркивал, что такая возможность может появиться, если парламент внесет соответствующие изменения.