«Киевводоканал» сообщил о перебоях в водой на фоне тотального блэкаута

Из-за частичного отключения электроэнергии в Киеве возникли сложности с водоснабжением для жителей правого берега города. Об этом проинформировала пресс-служба «Киевводоканала».

В украинской столице ведутся работы на энергообъекте из-за увеличения нагрузки на энергосистему, вызванного ростом электропотребления.

На некоторое время прекратилась подача электроэнергии в Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах. Водоснабжение потребителей на правом берегу города осуществляется с пониженным давлением.

Напомним, накануне на фоне постоянных российских ударов по по объектам украинского ТЭК в Киеве случился блэкаут. Кроме украинской столицы, аварийные отключения электричества затронули еще семь областей, среди которых Сумская, Харьковская и Полтавская.