«Киевводоканал» сообщил о перебоях в водой на фоне тотального блэкаута
В Киеве на фоне тотального блэкаута начались перебои с водой
Из-за частичного отключения электроэнергии в Киеве возникли сложности с водоснабжением для жителей правого берега города. Об этом проинформировала пресс-служба «Киевводоканала».
В украинской столице ведутся работы на энергообъекте из-за увеличения нагрузки на энергосистему, вызванного ростом электропотребления.
На некоторое время прекратилась подача электроэнергии в Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах. Водоснабжение потребителей на правом берегу города осуществляется с пониженным давлением.
Напомним, накануне на фоне постоянных российских ударов по по объектам украинского ТЭК в Киеве случился блэкаут. Кроме украинской столицы, аварийные отключения электричества затронули еще семь областей, среди которых Сумская, Харьковская и Полтавская.