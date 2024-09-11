Киев уже в самое ближайшее время, если не принять срочных мер, ожидают серьезные проблемы с водоснабжением. Причиной тому — катастрофическое загрязнение впадающей в Днепр реки Десны. На это, как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», указал замглавы местного водоканала Владимир Костюк.

Он напомнил, что Десна на сегодняшний день является основным поставщиком (70%) питьевой воды для жителей Киева. Ее обрабатывают Деснянские водопроводные станции.

«Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — сказал Костюк.

Ране сообщалось, что Каховское водохранилище после разрушения украинскими боевиками в ходе обстрела в прошлом году местной ГЭС стало болотистой местностью. Воды там нет, есть лишь илистые отложения. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.