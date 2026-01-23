Кикбоксеры из Клина получили мощный заряд мотивации от известного блогера

Восемь спортсменов из клинского клуба кикбоксинга «Атлант» получили необычную психологическую поддержку перед выступлением на престижном всероссийском турнире «Золотое кольцо». Как сообщает REGIONS , известный блогер, музыкант и боец смешанных единоборств Александр Зарубин, известный как Саша Стоун, записал для команды специальное мотивационное видеообращение, ставшее для многих участников мощным эмоциональным зарядом.

В своем обращении боец подчеркнул ценность многолетнего труда спортсменов и призвал их полностью выложиться на ринге, доказав силу клинской школы. Этот жест не является случайным: клуб «Атлант», основанный более тридцати лет назад, имеет репутацию кузницы чемпионов, где ежедневно тренируются сотни человек. Поддержка со стороны узнаваемой медийной персоны, особенно из мира единоборств, работает как эффективный инструмент повышения командного духа и уверенности в себе перед ответственными стартами.

«Ребята, вы отдали спорту годы труда, нервов, пота. Сейчас настал ваш час. Выйдите на этот ринг и докажите всем, на что способны клинские бойцы. Выложитесь на все 100%! Мы верим в вас и ждем с победой», — обратился к спортсменам Саша Стоун.

С практической точки зрения, этот пример иллюстрирует современный тренд в спортивной психологии, где традиционные методы настройки дополняются элементами из цифровой среды. Видеообращение от авторитетного для спортсменов человека создает эффект личной причастности и дополнительной ответственности. Для любительских и полупрофессиональных клубов такой формат поддержки может быть вполне доступен через прямое обращение в социальных сетях, что демонстрирует новые возможности для взаимодействия спортивного сообщества и публичных фигур. Подобные акции не только помогают конкретной команде, но и повышают узнаваемость самого клуба, привлекая внимание к его работе и успехам на региональном и федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что российская блогерша раскрыла секреты стройности итальянок.