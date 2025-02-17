Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон подогрели слухи о воссоединении

Встреча двух бывших возлюбленных на Saturday Night Live стала символичной: пара когда-то познакомилась на одной из подобных вечеринок того же мероприятия в 2021 году. Тогда Ким Кардашьян рассталась с Канье Уэстом. После знакомства роман модели и актера развивался стремительно, но продлился девять месяцев.

На очередном комедийном шоу пара попалась в камеру папарацци. Кардашьян и Дэвидсона засняли за милой беседой, что лишь усилило слухи о воссоединении. Пересуд стало настолько много, что инсайдер из окружения комика был вынужден прокомментировать ситуацию. По его словам, знаменитости не возобновили роман, а остаются друзьями и единомышленниками по звездной тусовке.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян вышла на публику в образе, который сравнили с «голым» нарядом девушки Канье Уэста на «Грэмми».