Образ феи Ким Кардашьян сравнили с «голым» нарядом Бьянки Цензори на «Грэмми»

Образ актрисы привлек внимание фанатов не только своей оригинальностью, но и сходством с нарядом Бьянки Цензори — женой бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста, в котором она появилась на премии «Грэмми». Пользователи соцсетей заметили, что Ким повторила стиль Бьянки, обвинив в плагиате.

Вернувшись на модный олимп после развода с Уэстом, Ким стремится восстановить свой статус главной модной иконы. Как сообщали СМИ, после расставания с рэпером она сталкивалась с паническими атаками.

Это не первый случай, когда Ким оказывается в центре обвинений в подражании Бьянке. В декабре она позировала в миниатюрном белом топе и стрингах, похожих на образ Цензори.

В то же время Бьянка Цензори изменила свой стиль, став более сдержанной после ряда эпатажных выходов. Источники сообщают, что Ким даже просила Бьянку избегать откровенных нарядов в присутствии ее детей.

Инцидент на «Грэмми-2025» также стал темой обсуждений. На мероприятии Бьянка появилась в полностью прозрачном платье без нижнего белья. Канье Уэст назвал выход жены «лучшим образом всех времен».

Ранее американская актриса Джулия Фокс спародировала Бьянку Цензори на Неделе моды в Нью-Йорке.