Образ феи Ким Кардашьян сравнили с «голым» нарядом Бьянки Цензори на «Грэмми»
Ким Кардашьян обвинили в копировании «голого» наряда Бьянки Цензори на «Грэмми»
Фото: [flickr.com]
Ким Кардашьян представила новую коллекцию своего бренда, перевоплотившись в «Фею Подкачанной Попы», пишет журнал The Voice.
Образ актрисы привлек внимание фанатов не только своей оригинальностью, но и сходством с нарядом Бьянки Цензори — женой бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста, в котором она появилась на премии «Грэмми». Пользователи соцсетей заметили, что Ким повторила стиль Бьянки, обвинив в плагиате.
Вернувшись на модный олимп после развода с Уэстом, Ким стремится восстановить свой статус главной модной иконы. Как сообщали СМИ, после расставания с рэпером она сталкивалась с паническими атаками.
Это не первый случай, когда Ким оказывается в центре обвинений в подражании Бьянке. В декабре она позировала в миниатюрном белом топе и стрингах, похожих на образ Цензори.
В то же время Бьянка Цензори изменила свой стиль, став более сдержанной после ряда эпатажных выходов. Источники сообщают, что Ким даже просила Бьянку избегать откровенных нарядов в присутствии ее детей.
Инцидент на «Грэмми-2025» также стал темой обсуждений. На мероприятии Бьянка появилась в полностью прозрачном платье без нижнего белья. Канье Уэст назвал выход жены «лучшим образом всех времен».
Ранее американская актриса Джулия Фокс спародировала Бьянку Цензори на Неделе моды в Нью-Йорке.