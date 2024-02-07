Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России спустя 8 лет работы

На официальном канале проекта Kinky Party заявили , что больше не будут заниматься организацией «секс-позитивных вечеринок» в РФ. Создатели получили предупреждение от российских структур.

Проект Kinky Party подходил к организации вечеринок для взрослых «с головой». Создавали особую атмосферу, дресс-код, шоу-программу и многое другое для совершеннолетних. Однако в свете последних событий создатели ярких впечатлений решили «переехать» в Грузию.

Вероятно, причины кроются в отмене артистов после скандальной вечеринки в «Мутаборе». К тому же, проведение подобных мероприятий в период СВО также крайне нежелательно. Однако создатели в первую очередь являются бизнесменами, которые не намерены распускать проект.

«Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — сказано в сообщении.

Кто именно рекомендовал Kinky Party закрыть «лавочку» пока неизвестно. Произошло это до дня рождения проекта: 17 февраля проекту исполнится 8 лет. Пока организаторы взрослых вечеринок не знают, насколько долго будут оставаться в Грузии.

Kinky Party не были замечены на нарушении законодательства России. Их организация вечеринок обычно строгая, с действующей «кинки-полицией» и жесткими правилами. При этом мероприятия не только про развлечение: это также про просветительские моменты о любви и близости.

Ранее сообщалось, что Ивлеевой прилетел новый иск от семей бойцов СВО.