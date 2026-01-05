Кино vs бургер: в индустрии решили установить жесткий ценовой минимум на вход в кино
ТАСС: средняя стоимость посещения киносеанса превысила 400 рублей
Фото: [istockphoto.com/lena_volo]
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил ТАСС, что средняя цена билета в кинотеатр в России превысила ₽400. Он отметил, что средний показатель составляет около ₽450.
По словам эксперта, оптимальная себестоимость одного киносеанса в среднем равна ₽4063. Если на сеанс приходит меньше 10 зрителей, кинотеатр работает в убыток. Воронков добавил, что за последние 10 лет цена билета выросла на 58%, что меньше, чем рост цен на бензин и базовые продукты питания.
В отрасли приходят к пониманию, что минимальная цена билета не должна быть ниже ₽200, а средняя — находиться в диапазоне ₽500–₽550 для обеспечения рентабельности.
Ранее сообщалось, что в Городском округе Пушкинский торжественно стартовал новый спортивный сезон для школьников.