Киноактер Мел Гибсон рассказал об уничтожении пожаром своего дома в Малибу

Известный артист Мел Гибсон сравнил свой сгоревший в природном пожаре дом в Малибу с погибшим во время Второй мировой войны Дрезденом. Такое сравнение он привел в своем интервью телеканалу NewsNation.

Гибсон заявил, что он отлично понимает, что его дом был всего лишь вещью. Но пожар, уничтоживший здание, опустошил его самого.

«Я никогда не видел такое полное уничтожение огнем... Мой дом выглядел как Дрезден», — указал он.

Самого актера не было во время пожара дома. Он совершал поездку за пределы штата. Во время стихийного бедствия выжили курицы, которые жили при доме Гибсона. Пожар пощадил их.

Ранее сообщалось, что во время волны пожаров в Калифорнии сгорел особняк Хантера Байдена, сына президента США. Огонь полностью уничтожил здание, ставив от него только две дымовые трубы. Также сгорел и соседний дом, где размещалась его охрана.