Кинофестиваль зрительского кино в Сочи представит хиты из десятка стран

В Сочи пройдет первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». Мероприятие включит в себя культурную, деловую и развлекательную программы, а также внеконкурсные показы. Об этом рассказала «Русская медиагруппа».

Внеконкурсная программа зрительского кино «КиноБраво» поделена на два направления – «Фестивальные хиты» и «Блокбастеры». Представят картины, получившие приз Каннского кинофестиваля-2024 и кассовые хиты со всего мира.

Одной из самых ожидаемых премьер на фестивале станет фильм Константина Худякова «Я начинаю видеть свет» (США). Также представят долгожданную работу индийца Паяла Кападиа «Все, что нам кажется светом» (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург). Дебютным станет полнометражный фильм Заррара Кана «В пламени», который был выдвинут на премию «Оскар» от Пакистана.

На фестивале также представят фильмы:

«Нора», режиссера Тофика Альзаиди из Саудовской Аравии.

«Развод» представителя Казахстана Данияра Саламата.

«Воздух» Алексея Германа-младшего.

«RRR. Рядом ревет революция» основоположника паниндийского кино С.С. Раджамули.

«Дастур» от Куаныша Бейсека.

«Воины сумерек: осада Коулуна» режиссера Чина Поу-Соя.

«Король неба» китайского режиссера Лю Сяоши.

«Чебурашка» Дмитрия Дьяченко.

«Кукольный дом» Ольги Беляевой.

«Хозяин Алтайский гор» Вадима Витовцева и Ильи Цыганова.

Напомним, что международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Сочи. Организатором выступает «Русская медиагруппа», кинокомпания «Русский Север» при поддержке радио Monte Carlo.

Ранее сообщалось, что представители Индии, Ирана, КНР, ЮАР и РФ вошли в состав жюри «КиноБраво» в Сочи.