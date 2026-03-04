«Киноинспекторы» в залах: Минкульт получил право на полноценные расследования в кинотеатрах

Совет Федерации одобрил законопроект, который фактически превращает Министерство культуры в полноценный надзорный орган с функциями дознания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теперь сотрудники ведомства смогут проводить глубокие расследования административных правонарушений по статье 14.58 КоАП РФ (показ фильма без прокатного удостоверения), что напрямую ударит по практике «предсеансового обслуживания» и показу западных блокбастеров без лицензии.

Ведомство получило доступ к «специальным техническим средствам» — серверам, логам кинопроекторов и системам продажи билетов. Это позволит доказать факт сеанса, даже если он не был официально оформлен в ЕАИС. Срок давности для привлечения к ответственности вырос с ничтожных 3 месяцев до 1 года. Это закрывает лазейку, позволявшую кинотеатрам затягивать суды до автоматического закрытия дел.

Реформа синхронизирована с вступившим в силу 1 марта законом о запрете выдачи удостоверений лентам, противоречащим «традиционным ценностям». Штрафные санкции остаются чувствительными: до 100 тыс. руб. за первый случай и до 200 тыс. руб. за рецидив.

