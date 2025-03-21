Кинолог Голубев оценил прозвучавшую в Госдуме идею варить из бродячих собак мыло

В Советском Союзе не было практики использования бродячих собак для изготовления мыла, и идея возобновить такую практику сегодня кажется абсурдной, особенно учитывая, что люди всё больше ценят собак не за их утилитарные качества, а как компаньонов, отметил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.

Таким образом собеседник агентства отреагировал на недавнюю инициативу депутата Государственной Думы Николая Цеда, который предложил использовать бездомных собак для производства мыла в России. По словам депутата, такая практика якобы существовала в Советском Союзе, а сейчас бродячие животные становятся «опасным, зубастым оружием».

«Страшно и удивительно слышать такие инициативы в XXI веке от людей, тем более людей, наделенных властью. Инициатива депутата Госдумы Николая Цеда, предлагающего варить мыло из бродячих собак, кроме как пугающе, звучит еще и абсурдно», — сказал Голубев.

Он отметил, что в последние годы домашние животные всё чаще становятся не просто помощниками в хозяйстве, а настоящими членами семьи. Их заводят не для охраны или работы, а для общения и совместного времяпрепровождения.

«Люди стали относиться к питомцам более эмоционально: для многих владельцев собака — это уже полноценный член семьи и лучший друг. Сейчас есть много кафе и даже офисов, куда можно прийти вместе с питомцем», — добавил президент РКФ.

В то же время он отметил, что информация о том, что в советское время из бездомных собак делали мыло, не имеет под собой никаких оснований и является лишь городским мифом.

Ранее ГД заявила о неисполнении поручений Путина по вопросу о бездомных животных.