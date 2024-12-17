Кинолог Карапетьянц пояснил, почему живая елка не является опасной для домашних собак

Любителям веселых видео с домашними животными хорошо известно, что отношения питомцев с новогодними украшениями нередко бывают натянутыми: они перегрызают провода от гирлянд, наедаются мишуры, заваливают елки вместе со всеми игрушками и прочее. Кинолог Константин Карапетьянц рассказал, каким образом «помирить» домашнюю собаку с праздничными украшениями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, максимальный интерес к новогодним украшениям все же проявляют кошки. В отдельных случаях они даже могут наесться мелких деталей, впоследствии чего возникают различные неприятности, и животное приходится везти к ветеринару. Собаки же в этом отношении более сдержаны.

Эксперт добавил, что ключевым правилом при украшении дома, где проживает собака является то, что ей необходимо дать познакомиться с новыми предметами и вначале следить за ее поведением, чтобы она ничего не уронила, не разбила и не травмировалась.

По его мнению, также не имеет смысла опасаться и возможных аллергических реакций собаки на натуральную ель в доме, поскольку она абсолютно безвредна.

Ранее ветеринар Еремеев объяснил опасность новогодних игрушек для питомцев.