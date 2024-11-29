Кинолог Карапетьянц пояснил влияние магнитных бурь на собак

Практически весь текущий год прошел под знаком бесконечных магнитных бурь. Связано это с тем, что Солнце имеет свои циклы активности и сейчас она находится в пиковой точке. Однако космическая погода оказывает влияние не только на людей, но и на их питомцев. По словам кинолога Константина Карапетьянца, влияние факторов окружающей среды на организм домашних собак невозможно отрицать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что домашние животные в период магнитных бурь становятся вялыми и долго спят. Таким образом, геомагнитная обстановка, климатическая обстановка, обстановка, связанная с температурными режимами – все это однозначно влияет на питомцев.

По мнению эксперта, что поведение домашних животных также во многом зависит от состояния хозяев. При этом нельзя спросить, как она себя чувствует, состояние питомца можно определить только визуально.

Он отметил, что что-либо сделать с плохим самочувствием собаки во время геомагнитной бури нельзя, остается только дождаться ее завершения, тем не менее лежать на месте животному тоже не стоит.

Ранее академик Онищенко перечислил способы справиться с магнитной бурей.