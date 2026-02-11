Кинолог-палач с ружьем: конфликт двух инвалидов закончился бойней и сиротством

Фото: [ Зимний Кубок по практической стрельбе из ружья в Алабино/Медиасток.рф ]

В Новосибирске суд отправил в СИЗО инструктора-кинолога исправительной колонии, который застрелил из ружья супружескую пару. Об этом сообщает местный СК.

Трагедия произошла средь бела дня на улице Декабристов. Стрелок сам набрал экстренный номер и дождался полицию у тел погибших. Свою вину он признал полностью.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. По версии обвинения, мужчина увидел, что сосед с женой заходят на территорию его домовладения, схватил зарегистрированное ружье и открыл огонь. Первым упал сосед. Его жена попыталась убежать, но пуля догнала и ее. Стрелок добил мужчину контрольным выстрелом.

Оказалось, за плечами погибшего — криминальное прошлое. Источники перечисляют судимости: угроза убийством, кражи, угон, причинение имущественного ущерба, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. В полиции уточнили: погибший мужчина был инвалидом — у него отсутствовала нога.

Конфликт между соседями длился не один месяц. В январе кинолог и его жена дважды обращались в отдел полиции с заявлениями. Сначала — по факту повреждения автомобиля, затем — из-за угроз. Оба раза проверки завершились формальными отписками.

В ведомстве задержанного характеризуют положительно. Он женат, воспитывает троих детей, работает в системе с февраля прошлого года, дисциплинарных взысканий не имеет. Примечательная деталь: у самого стрелка тоже ампутирована нога.

В погибшей семье осталась двухлетняя дочь. Сейчас ребенок передан в учреждение для временного размещения детей-сирот. Следователям предстоит выяснить, есть ли у девочки другие родственники, готовые взять ее под опеку.

Знакомая семьи, как пишет Газета.ру, рассказала, что квартиру в доме на две семьи супруги купили незадолго до трагедии. Иногда соседи вместе выпивали. Но в этот раз посиделки явно пошли не по плану.

В управлении ФСИН по Новосибирской области начата служебная проверка. Сам кинолог ожидает суда в СИЗО — ему грозит от шести до двадцати лет лишения свободы. Или пожизненное.

