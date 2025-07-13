Кинолог предупредил, почему нельзя смотреть в глаза бездомным собакам

Кинолог Владимир Голубев рассказал о важных различиях в общении с бездомными и домашними собаками. По его словам, правила зрительного контакта кардинально отличаются в зависимости от статуса животного, пишет РИА Новости .

С бездомными собаками прямой взгляд крайне нежелателен, так как у животных он часто воспринимается как угроза. У таких собак, имеющих минимальный опыт взаимодействия с человеком, зрительный контакт может вызвать непредсказуемую реакцию. По словам эксперта, бездомная собака может либо проигнорировать взгляд, либо испугаться, либо воспринять его как посягательство на территорию и напасть.

Совсем иначе обстоит дело с домашними питомцами. Щенки с раннего возраста учатся взаимодействовать с хозяином и используют зрительный контакт для привлечения внимания. Для домашних собак прямой взгляд является важным инструментом общения и даже необходим при дрессировке, так как они хорошо считывают человеческие эмоции.

Однако есть важное исключение: если домашняя собака сама отворачивается от хозяина, это может быть признаком стресса, дискомфорта или попытки избежать конфликта. В таком случае следует уважать желания питомца.

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