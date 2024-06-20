Кинолог Уражевский рассказал про особенности собак Путина, подаренных Ким Чен Ыном

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал про «живой подарок» главе РФ Владимиру Путину. Речь про собак породы пхунсан, которую ему вручил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Северокорейскую породу охотничьих собак впервые вывели в горах северного округа Пхунсан, с чем связано их название. Особенной эту породу делает не только шарм и способности — этих хвостатых тяжело достать вне КНДР. Это делает пхунсанов редкостью и очень дорогим удовольствием.

Кинолог и ветеринар Уражевский отметил, что животные, несмотря на охотничью категорию, могут быть очень социальными. Главное воспитывать это качество с малых лет.

«Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они используются для охоты на тигров и медведей. Могут пройти десятки километров за раненым зверем», — добавил кинолог.

В чем-то собаки из Северной Кореи напоминают акита-ину, хотя последняя более компаньонская порода. В целом, подарок Путину — это национальное достояние КНДР, сильное и преданное. По мнению экспертов, это довольно мощный показатель о намерении выстраивать действительно плотное сотрудничество и дружбу.

Ранее сообщалось, что собаки, подаренные лидером КНДР, будут проживать в Москве.