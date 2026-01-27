Ветеринар заявил, что слякоть и нулевая температура опаснее для собак, чем мороз

Зимние прогулки с питомцами таят в себе неочевидную опасность, и главный враг — не крепкий мороз, а температура около нуля. Как пояснил ветеринарный врач Михаил Шеляков в интервью радио Sputnik, именно диапазон от 0 до -5 °С, особенно в сочетании с мокрым снегом и ветром, наиболее коварен для животных. В такую погоду шерсть быстро намокает и теряет способность удерживать тепло, что резко повышает риск переохлаждения.

По его словам, первые признаки беды — это снижение активности, озноб или, наоборот, отсутствие дрожи, остекленевший взгляд и общая заторможенность. Если для маленькой собачки решение простое — взять подмышку и бежать домой, то для крупного пса, оказавшегося далеко от тепла с хозяином, который физически не может его унести, ситуация может стать фатальной. Именно поэтому в такую погоду ветеринары настоятельно рекомендуют сокращать время и дистанцию прогулок, всегда оставаясь вблизи укрытия.

Ветеринар отметил, что помочь могут и средства защиты — комбинезоны и специальная обувь. Однако здесь есть важный нюанс: приучать к ним питомца нужно постепенно, заранее, а не в день первой гололедицы. Непривыкшая к ботинкам собака может поскользнуться или получить травму. Еще одна зимняя угроза — реагенты. Они раздражают кожу на лапах, вызывая боль, а при облизывании могут попасть в организм. Идеальная тактика — избегать обработанных участков, выбирая для выгула более чистые места, и обязательно мыть лапы после каждой прогулки, смывая не только химию, но и возможные инфекции.

По его мнению, ключ к безопасной зимней прогулке — это не героизм, а осознанность и предусмотрительность. Сокращение времени на улице в слякоть, заблаговременное приучение к экипировке, тщательный выбор маршрута и гигиена лап после возвращения — эти простые меры помогают защитить питомца от переохлаждения, химических ожогов и позволяют сохранить здоровье в самый неприятный сезон года.

