«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн руб. за пропаганду педофилии

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 7 млн руб., за пропаганду педофилии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Также персональный штраф в 800 тыс. руб. назначен гендиректору «Кинопоиска» Александру Дунаевскому.

Поводом для наказания стал выложенный в свободном доступе фильм Гаспара Ноэ «Любовь», который содержит сексуальные сцены с лицом, не достигшим 18 лет.

В кинотеатре намерены обжаловать решение суда.

«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением», — сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Ранее «Кинопоиск» уже был оштрафован на 3 млн руб. за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений.