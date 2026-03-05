Кинжал в груди и боль в челюсти: кардиолог предупредил о скрытых признаках инфаркта

Инфаркт миокарда давно перестал быть болезнью только пожилых людей. Он все чаще настигает тех, кому за тридцать, а иногда и моложе. Всемирная организация здравоохранения называет главными виновниками вредные привычки, жирную пищу и гиподинамию. Но жителям Севера приходится бороться еще и с экстремальным климатом. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило у кардиолога Андрея Кондрахина, как распознать приближение инфаркта и защитить сердце в условиях холода.

Боль, которую нельзя терпеть

Классическая картина инфаркта известна многим: невыносимая боль за грудиной, чувство страха смерти, учащенный пульс, одышка. «Невыносимая, нестерпимая боль, как будто кинжал вонзили и крутят его — так развивается классическая стенокардия», — описывает врач, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Но есть формы инфаркта, которые маскируются под другие болезни. Например, абдоминальная форма проявляется острой болью в животе. Человек уверен, что у него проблемы с желудком или кишечником, а на деле — сердце. Нередко инфаркт отдает в нижнюю челюсть, и пациент отправляется к стоматологу лечить несуществующий зуб. Бывают боли и в позвоночнике на уровне грудной клетки.

По словам врача, к таким симптомам надо относиться настороженно, особенно если боль не проходит и не снимается никакими препаратами.

Медицинская помощь требуется срочно, если человек не может идти, боль усиливается, появляется головокружение и резко ухудшается самочувствие. Настораживающий признак — боль, которая не проходит при изменении положения тела и нарастает с каждой минутой.

Колющие боли: сердце или нервы?

Многие привыкли не обращать внимания на колющие боли в области сердца, списывая их на невралгию. В большинстве случаев это действительно так. Но кардиолог советует людям после 40 лет проверять любые изменения в грудной клетке у врача. А пожилым при болях, не проходящих более получаса, нужно вызывать скорую.

Факторы риска: гиподинамия, стресс и неправильный отдых

К инфаркту ведут несколько дорог. На первом месте — малоподвижный образ жизни и хронический стресс. На втором — нездоровое питание и неумение отдыхать.

«Люди думают, что отдыхают, но выполняют ту же работу, которую, например, должны выполнять на работе, а не дома. Отдыхать надо в прямом смысле слова. А если ты по какой-то причине берешь работу — ты не отдыхаешь. В таком случае надо обязательно переключаться, иначе все будет очень плохо», — отметил кардиолог.

Северный фактор: холод, холестерин и густая кровь

Жители Ямала и других северных регионов в особой группе риска. Суровый климат диктует свои правила питания. Чтобы согреться и выжить, люди традиционно употребляют много жирной пищи животного происхождения.

Злоупотребление животными жирами повышает уровень «плохого» холестерина, что провоцирует развитие атеросклероза и может привести к инфаркту. Однако полностью отказываться от такой пищи в холодном климате нельзя — она помогает организму согреваться. Терапевт Алексей Кондрахин рекомендует соблюдать баланс: контролировать показатели крови и дополнять рацион растительными продуктами. Особенно важна жирная рыба — содержащиеся в ней омега-3 кислоты нейтрализуют негативное воздействие животных жиров.

Еще одна северная опасность — переохлаждение. На морозе нарушается периферическое кровообращение, меняется ток крови, она начинает сгущаться. Чтобы этого избежать, кардиолог рекомендует два простых правила: не мерзнуть и пить достаточно воды. Причем это актуально не только зимой, но и летом, когда жара тоже провоцирует сгущение крови.

Движение — жизнь

Главная профилактика инфаркта, по мнению врача, — умеренная физическая активность. Телу нужна ежедневная нагрузка. Минимум — 30 минут прогулки в день. Движение позволит организму держать в тонусе сердечно-сосудистую систему.

