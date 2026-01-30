«Кипяток по пояс»: дорога в Оренбурге стала ловушкой для двух молодых людей

Группа студентов шла по улице Монтажников в условиях плохой видимости — из-за клубов пара, поднимавшихся от теплотрассы. Внезапно под ногами у них провалился грунт, произошел прорыв труб, и на проезжей части образовалась глубокая яма, которая моментально заполнилась кипятком.

Один из молодых людей не разглядел опасность, ступил на ослабленный участок и провалился в образовавшийся котлован, погрузившись в кипящую воду по пояс. На помощь сразу же бросились оказавшиеся рядом прохожие. Они смогли достать пострадавшего из ямы и до приезда медиков пытались оказать первую помощь, оттирая его обожженные участки тела снегом. Однако в процессе спасения первого студента в ту же яму с кипятком неожиданно рухнул второй молодой человек.

Обоих пострадавших срочно госпитализировали с серьезными ожогами. По факту произошедшего местный следственный комитет возбудил уголовное дело.

