«Кипяток по пояс»: дорога в Оренбурге стала ловушкой для двух молодых людей
В Оренбурге произошло чрезвычайное происшествие (ЧП), в результате которого пострадали двое молодых людей, пишет телеграм-канал Baza.
Группа студентов шла по улице Монтажников в условиях плохой видимости — из-за клубов пара, поднимавшихся от теплотрассы. Внезапно под ногами у них провалился грунт, произошел прорыв труб, и на проезжей части образовалась глубокая яма, которая моментально заполнилась кипятком.
Один из молодых людей не разглядел опасность, ступил на ослабленный участок и провалился в образовавшийся котлован, погрузившись в кипящую воду по пояс. На помощь сразу же бросились оказавшиеся рядом прохожие. Они смогли достать пострадавшего из ямы и до приезда медиков пытались оказать первую помощь, оттирая его обожженные участки тела снегом. Однако в процессе спасения первого студента в ту же яму с кипятком неожиданно рухнул второй молодой человек.
Обоих пострадавших срочно госпитализировали с серьезными ожогами. По факту произошедшего местный следственный комитет возбудил уголовное дело.
