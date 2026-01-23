Русский хаммам в подъезде: как в Нижнем Новгороде жители стали участниками банных процедур из-за трубы

В Нижнем Новгороде подъезд многоквартирного дома на улице Усилова заполнился плотным паром из-за аварии на теплотрассе. Прорыв трубы с кипятком привел к заливке подвала и образованию в помещении эффекта, сравнимого с парной. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Ni Mash, передает «Лента.ру».

Сотрудники местной домоуправляющей компании (ДУК) и ресурсоснабжающей организации «Нижновтеплоэнерго» перенаправляли жалобы жильцов друг другу. После настойчивых обращений аварийная бригада выехала на место. Полное устранение последствий и ремонт поврежденного участка теплосети запланированы до 23:00 23 января. Временно приостановлена подача отопления в ряд домов по соседству.

