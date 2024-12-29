Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента России, выразил мнение, что необходимо уже сейчас начать подготовку к скорейшему запуску всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом информирует пресс-служба предприятия в соцсетях.

В ходе своего визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) он провел встречу с представителями руководства станции.

Ключевым приоритетом на следующий год станет обеспечение безопасности ЗАЭС. Кириенко подчеркнул, что в настоящее время все шесть энергоблоков находятся в режиме «холодного останова», и их подготовка к возобновлению генерации — одна из основных задач на 2025 год.

«Мы уже сейчас должны готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков», — подчеркнул Кириенко.

Как сообщил Кириенко, Запорожская атомная электростанция будет интегрирована в энергосистему, как только это станет возможным с учетом текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия отказала главе МАГАТЭ Гросси в визите на Курскую АЭС.