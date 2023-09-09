Кирилл Жигарев: ДЭГ в Подмосковье организовано на высоком уровне

Кандидат в губернаторы Московской области от ЛДПР, депутат Московской областной Думы Кирилл Жигарев отметил, что дистанционное электронное голосование в Подмосковье проходит успешно, и организовано лучше, чем, например, в Москве, где возникали технические трудности. Об этом Жигарев заявил в ходе брифинга в ситуационном центре наблюдения за выборами в Одинцово.

«Вчера был достаточно хороший поток на ДЭГ, наше электронное голосование прошло на порядок выше, чем в Москве», — отметил он.

Сам кандидат проголосовал непосредственно на участке в деревне Гольево городского округа Красногорск: ведь ему все равно приходится объезжать участки.

«В комиссии знакомые лица, я не в первый раз там голосую. Пообщались, у них все в порядке», — сказал он.

Кирилл Жигарев добавил, что, к сожалению, в 10 часов утра на участке было безлюдно, но члены комиссии уверены, что по традиции избиратели будут активно голосовать в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.