Киркоров, Лолита и другие звезды поучаствовали в развратной вечеринке Ивлеевой

Звезды отечественного шоу-бизнеса раскрепостились не на шутку, когда им позволили прийти практически без одежды.

Избитые праздничные наряды, особый дресс-код и приличие: от всего этого отказалась блогер Анастасия Ивлеева, которая устроила скандальную вечеринку. Споры о вечере не утихают, и ситуацией даже обеспокоились общественники, разглядевшие в мероприятии пропаганду ЛГБТ.

Как сообщает портал «Дни.ру», звезды пришли в минимальном количестве одежды. При этом на праздник были приглашены многие знаменитости. Среди них заметили Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Король поп-эстрады выбрал в качестве образа костюм-сетку с елкой, а исполнительница «На Титанике» предпочла кружевное белье и прозрачный комбинезон, каких у певицы полно для концертов.

Обнаружили и Диму Билана. Он оказался более скромным, показав упругий торс. Сама Ивлеева была в прозрачной ночнушке, через которое просвечивало кружевное черное белье.

Ранее сообщалось, что Ивлеева отреагировала на хейт ее вечеринки.