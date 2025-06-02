Киркоров впервые за долгое время вышел на связь из больницы

Филипп Киркоров впервые за недели лечения появился в соцсетях и трогательно обратился к покойному отцу Бедросу Киркорову, пишет KP.RU.

Артист, госпитализированный с осложнениями после ожога от фейерверка на концерте в Петербурге, опубликовал трогательное сообщение в день рождения покойного отца.

«Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа…» — написал в своем блоге артист.

Отмечается, что медики связывают проблемы с заживлением раны с диабетом, диагностированным у Киркорова несколько лет назад. После инцидента во время концерта, когда пиротехника прожгла руку артиста, рана не затягивалась, в связи с чем потребовалась госпитализация. Лечение проходит в специализированной клинике под постоянным наблюдением врачей.

Поклонники массово поддержали артиста в соцсетях, оставив тысячи комментариев с пожеланиями выздоровления. Под постом фанаты также уделили внимание памяти Бедроса Киркорова, скончавшегося этой весной.

Ранее сообщалось, что, по данным Mash, Филиппу Киркорову диагностировали бурсит.