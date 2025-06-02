Киркоров впервые за долгое время вышел на связь из больницы

Филипп Киркоров вышел на связь из больницы впервые за две недели

Общество
Филипп Киркоров на записи «Новогодней ночи» на «Первом канале»

Фото: [Филипп Киркоров на записи «Новогодней ночи» на «Первом канале»/Медиасток.рф]

Филипп Киркоров впервые за недели лечения появился в соцсетях и трогательно обратился к покойному отцу Бедросу Киркорову, пишет KP.RU.

Артист, госпитализированный с осложнениями после ожога от фейерверка на концерте в Петербурге, опубликовал трогательное сообщение в день рождения покойного отца.

«Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа…» — написал в своем блоге артист.

Отмечается, что медики связывают проблемы с заживлением раны с диабетом, диагностированным у Киркорова несколько лет назад. После инцидента во время концерта, когда пиротехника прожгла руку артиста, рана не затягивалась, в связи с чем потребовалась госпитализация. Лечение проходит в специализированной клинике под постоянным наблюдением врачей.

Поклонники массово поддержали артиста в соцсетях, оставив тысячи комментариев с пожеланиями выздоровления. Под постом фанаты также уделили внимание памяти Бедроса Киркорова, скончавшегося этой весной.

Ранее сообщалось, что, по данным Mash, Филиппу Киркорову диагностировали бурсит.

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