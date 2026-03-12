Кирпичный «сюрприз» в Люберцах: что делать, когда дом «атакует» машину, и с кого требовать компенсацию

В подмосковных Люберцах зафиксирован случай падения кирпича на припаркованный автомобиль, который превратил обычный будний день владельца в юридический квест. Как пишет REGIONS , неприятную историю на своей ласточке невольно проверила журналистка Наталья Лымарь, которая поделилась алгоритмом действий.

Подобные инциденты с разрушающимися фасадами — не редкость, однако далеко не каждый водитель знает, как превратить груду осколков в страховую выплату или компенсацию от коммунальщиков. Опыт журналистки Натальи Лымарь, оказавшейся в эпицентре событий, и советы экспертов позволяют составить четкий алгоритм действий для тех, чье имущество пострадало от «архитектурных излишков».

Главное правило в подобной ситуации — сохранение олимпийского спокойствия и неприкосновенность места происшествия. Первым делом необходимо набрать номер «112». До приезда сотрудника УВД категорически запрещается убирать обломки кирпича или перемещать транспортное средство, так как это может быть расценено как искажение обстоятельств дела. Свободное время до прибытия патруля стоит потратить на самостоятельную фиксацию: детальная фото- и видеосъемка с привязкой к местности, номеру дома и ближайшим ориентирам станет фундаментом доказательной базы. Параллельно следует уведомить о случившемся управляющую компанию.

Прибывший на место представитель правоохранительных органов обязан составить протокол. Пока готовятся официальные бумаги, эксперты рекомендуют предпринять меры по консервации повреждений — например, затянуть разбитое окно пленкой для защиты салона от осадков. Для получения возмещения владельцу предстоит собрать пакет документов, включающий полицейский протокол, чеки на покупку новых запчастей и оплату услуг автосервиса. Все это вместе с досудебной претензией направляется в адрес организации, ответственной за содержание здания.

Автоэксперт Илья Ушаев отмечает, что управляющие компании не всегда охотно признают вину. Если коммунальщики игнорируют заявление или отказываются платить, следующим логичным шагом становится обращение в суд. Как показывает практика, при наличии правильно оформленного протокола и фотофиксации шансы на успех оцениваются как высокие. Ремонт автомобиля можно начинать сразу после фиксации повреждений, сохранив все финансовые документы для последующего взыскания расходов с виновной стороны.

Ранее сообщалось, что юрист развеял миф о штрафах за прогрев автомобиля во дворе.