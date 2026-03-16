Кисель в венах и истощение: спортивные БАДы оказались главными убийцами здоровья

Бесконтрольный прием биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом в беседе с REGIONS рассказала врач-гематолог Пушкинской клинической больницы Зарина Шамсиева. Поводом для разговора стала реальная история 30-летнего пациента, который едва не довел себя до истощения костного мозга.

Мужчина попал к медикам случайно, во время диспансеризации на работе. Внешне здоровый, спортивный, без вредных привычек. Но анализы показали пугающие результаты: гемоглобин 193, гематокрит 58, эритроциты 5,8. Кровь пациента стала слишком густой — врачи называют такое состояние «кровь как кисель».

Выяснилось, что около года молодой человек бесконтрольно принимал поливитамины для мужчин с высоким содержанием витаминов группы В и препарат для повышения выносливости на тренировках.

«Спрашиваю: вы занимаетесь спортом профессионально? Отвечает, что нет. А зачем тогда столько витаминов и препарат для выносливости? Говорит: столько куплено, да и ребята советуют», — вспоминает врач.

По словам врача, знакомые посоветовали мужчине даже делать кровопускание, чтобы справиться с последствиями такого «спортивного питания». Хуже совета придумать было сложно.

Медики объяснили пациенту механизм разрушения. Эритроциты в норме живут 180 дней. Из-за постоянной стимуляции витаминами организм производит новые клетки быстрее, чем избавляется от старых. Костный мозг работает на износ. Рано или поздно его ресурс истощается.

«Бесконтрольный прием любых препаратов, даже БАДов, может отрицательно сказаться на здоровье. Задумайтесь, стоит ли по совету знакомых принимать препараты, которые могут внести хаос в работу здорового организма», — подчеркнула специалист.

Сейчас мужчина отменил все добавки, принимает назначенные лекарства и регулярно сдает анализы. Его организм постепенно приходит в норму. История закончилась хорошо, но могла закончиться совсем иначе. И все ради того, чтобы соответствовать советам «ребят» из спортзала.

