Киселев наказал журналистов за статьи о невыплатах бойцу СВО

Основатель группы «Земляне» и продюсер Владимир Киселев выиграл суд у журналистов интернет-издания, которое опубликовало о нем и его деятельности клеветническую статью.

Сотрудники одного из СМИ 7 мая 2024 года опубликовали материал о том, что Владимир Киселев якобы не выплатил обещанное вознаграждение бойцу СВО за подбитые западные танки, включая Abrams. Новость подхватили другие масс-медиа, распространив недостоверную информацию. Как отметил сам продюсер, журналисты хотели поднять трафик за счет хайпа, не проведя фактчекинг.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и встал на сторону Киселева. В результате издание будет обязано выплатить компенсацию в размере 150 тыс. рублей. Иск стал показательным для всех, кто так или иначе обвинит музыканта и продюсера в отказе от помощи военным.

«Продюсер Киселев принял решение возобновить судебные действия в отношении данных журналистов, чтобы они понесли максимальную ответственность. И, как ранее заверил лидер «Землян», все отсуженные деньги он направит на помощь СВО», — заявляет в пресс-релизе «Русская медиагруппа».

Отметим, Владимир Киселев стал инициатором многих проектов, которые направлены на поддержку российской армии и патриотичных настроений. Его идеи поддерживают и звезды шоу-бизнеса, которые становятся участниками творческих выездов агитбригады «Русского радио» на крупные предприятия, выступлений и концертов для бойцов спецоперации в госпиталях.

Выплаты для защитников, подбивающих западную технику, также были инициативой Киселева. Участникам СВО неоднократно вручались денежные сертификаты с максимальной суммой в один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что Киселев-старший ответил хейтерам на критику из-за награды его сына Путиным.