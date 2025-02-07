Киселев-старший ответил хейтерам на критику из-за награды от Путина

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев назвал награждение Юрия Киселева заслуженным и справедливым, а также объяснил «прикормленным блогерам», почему молодого артиста вообще приставили к медали «За заслуги перед Отечеством».

Как пояснил Киселев-старший, получение государственной награды — это сложный путь, который оформляют «от» и «до» в Кремле и его соответствующих управлениях. Если бы медаль была незаслуженной, то сотрудники бы указали на это и не стали одобрять вручение. Однако это произошло и тому есть ряд причин.

Во-первых, 24-летний Юрий Киселев был задействован в патриотических проектах, выступал в Донбассе, Крыму и Сирии. Во-вторых, он и его единомышленники передавали на благотворительность средства со сборов с концертов для сбора гуманитарной помощи на Донбасс, закупали оборудование и важные вещи для бойцов СВО.

«Задолго до СВО Юрий Киселев нашим защитникам, бойцам Росгвардии, ОМОНа организовал сбор необходимых вещей. Это не эпизод, а общественный профиль и гражданская позиция Юрия Киселева», — отметил Владимир Киселев.

Также ЮрКисс награжден руководством Минобороны, МВД, главой Казачества, является членом Общественного Совета при ГУ МВД России по городу Москве.

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