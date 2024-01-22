Киселев опроверг связь с рэпером Vacio, оскандалившегося с носком на вечеринке Ивлеевой

Исполнителя Vacio (Николай Васильев), по слухам, «записали» в ряды «Русского радио». Однако артист Владимир Киселев это опроверг, пишет издание «Утро.ру» .

Vacio после вакханалии в Москве дважды арестовали и дали повестку из военкомата. Разбирательства произошли из-за голого образа рэпера: он появился на вечере в клубе «Мутабор» в одном носке, натянутом на самом пикантном месте тела.

В Сети стали обсуждать, что скандалист принадлежит к Владимиру Киселеву и его «Русскому радио». Недавно артист отреагировал на эти сплетни.

«Прошу заметить, что артистов «Русского Радио» быть не может по определению. Ибо даже плоть от плоти – детище Владимира Киселева группа «Земляне» – не является артистом «Русского Радио», — высказался Киселев.

По словам артиста, однажды Дима Билан пригласил Васильева на концерт для дуэта по доброте душевной, так как рэпер только начинал свой путь. Однако это не делает Vacio «артистом Билана», заключил Владимир Киселев.

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